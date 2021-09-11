Российские клубы в FIFA 22: есть «Спартак» и ЦСКА, нет «Зенита»

Electronic Arts поделилась полным списком футбольных клубов и лиг, которые будут представлены в FIFA 22. У игроков из России будет возможность сыграть за составы «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». А вот фанатам «Зенита» не повезло, питерский ФК в игру не попал. Зато будут аж два ростера «Динамо» – Загреб и Киев. С полным списком клубов можно ознакомиться на сайте EA.

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Ранее Electronic Arts объявила о начале сотрудничества с итальянской Лигой Серии А. Благодаря соглашению в футбольном симуляторе появятся 14 лицензированных главных команд Италии. В начале сентября издатель поделился деталями о режиме Volta. В режиме уличного футбола появятся шкала мастерства и целое дерево навыков, а также коронные приёмы.

FIFA 22 ожидается 1 октября на ПК и консолях двух поколений. Предварительные заказы футбольного симулятора уже стартовали на всех платформах. На приставках PS5 и Xbox Series будет реализована технология сверхкачественной анимации HyperMotion.