Особенности FIFA 22 на PS5: эффект усталости, сила удара и объёмный звук

Разработчики FIFA 22 рассказали об особенностях футбольного симулятора на PlayStation 5. Авторы постарались задействовать все возможности геймпада DualSense и консоли Sony.
В футбольном симуляторе можно будет почувствовать усталость игроков и и ощущения от каждого удара по мячу. Притом различия в сильном или слабом ударах тоже будут заметны благодаря тактильной отдачи DualSense. Важную роль сыграет и вибрация. С помощью неё пользователи смогут различать навесы, прострелы, подкаты и блоки. Подобное уже было реализовано в FIFA 21 на PS5.
Ещё одной изюминкой PS5-версии станет 3D-звук. Он позволит услышать восклицания товарищей по команде, а при переключении камеры на трибуны громкость источников звука поблизости увеличится. На некоторых матчах можно будет услышать бой барабанов и свистки.
Ранее авторы рассказывали про технологию Hyper Motion. Она призвана сделать FIFA 22 намного реалистичнее. Технология позволила разработчикам сделать более 4000 новых анимаций, каждая из которых — уникальная. По словам авторов, все особенности вкупе делают симулятор современным и продвинутым.
Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы футбольного симулятора уже стартовали на всех платформах.
Игра про Росомаху от Insomniac Games будет взрослой и масштабной игрой. Об этом рассказал креативный директор игры. Фанаты рады такому решению.
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