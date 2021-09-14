FIFA и Rainbow Six Siege — какие игры любит Даниил Медведев?

Российский теннисист и чемпион US Open Даниил Медведев рассказал о своей любви к видеоиграм. В частности он выделил футбольный симулятор FIFA и командный шутер Rainbow Six Siege.
По словам спортсмена, он любит серию FIFA, но в данный момент проводит в ней меньше времени, чем обычно. Его увлекла Rainbow Six Siege, однако и в симулятор он успел сыграть.
Но в этом году успел выйти в первый дивизион, пару раз выйти в Weekend-лигу, в общем всё было нормально.
Медведев считает, что у франшизы футбольного симулятора не было значительных изменений с FIFA 15. Ощутить нововведения свежей части игры Даниилу поможет PlayStation 5.
Слышал, что в FIFA 22 будут сильные изменения, у меня есть Playstation 5, могу посмотреть. Если изменят игру – будет круто.
Также теннисист отметил, что его любимый клуб в игре — «Бавария», а из игроков он выделил Нойера и Гнабри. После следующей победы спортсмен пообещал выполнить празднование в стиле футболиста.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы футбольного симулятора уже открыты на всех платформах.
Программисту удалось сделать игру в стиле Quake. Запустить её можно прямо в браузере, а весит она всего 13 килобайт.
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