«Это же клон Bloodborne». Первый геймплей Wuchang: Fallen Feathers

На YouTube появилась геймплейная запись новой soulslike-игры Wuchang: Fallen Feathers. В ролике можно увидеть сражения с врагами, сбор снаряжения, систему прокачки и битву с боссом. Судя по видео, авторы не хотели сделать акцент на исторической достоверности.
События игры разворачиваются в Древнем Китае во времена империи Мин. Героиня по имени Учан должна пройти непростой путь и одолеть множество противников, чтобы узнать о своём предназначении.
Многие пользователи остались недовольны увиденным. По словам игроков, это просто клон Bloodborne. Разработчики Wuchang: Fallen Feathers даже не потрудились сделать собственные анимации, скопировав их у экшена From Software.
Bloodborne в Китае? Серьёзно? Звуки, анимации, босс — это всё уже мы где-то видели. Клон Bloodborne, не иначе.
Разработка Wuchang: Fallen Feathers ведётся китайской студией Leenzee Games. Экшен выйдет в 2024 году, платформы неизвестны.
В Call of Duty: Vanguard уже появились читеры. Однако авторы шутера борются с нечестными игроками и банят их по железу.
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