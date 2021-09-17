В Call of Duty: Vanguard уже появились читеры, но их банят по железу

Не успела на ПК стартовать бета Call of Duty: Vanguard, как там появились первые читеры. Судя по всему, пока речь идёт об отслеживание игроков — специальная линия (красная для врагов и зелёная для союзников) указывает положение пользователя.

Некоторые пользователи столкнулись со злоумышленниками ещё в первом матче, поэтому проблема может оказаться масштабной — если разработчики не введут какие-то контрмеры в ближайшее время. Судя по всему, в бете Vanguard не используется новый античит, который летом анонсировали для Call of Duty: Warzone.

Актуальный чит выглядит так

Однако в отношении читеров есть и хорошие новости. Хакеры, которых банили по железу в королевской битве, не могут запустить бету Vanguard — при запуске у них появляется сообщение о бессрочной блокировке на серверах Call of Duty.

Пожизненный бан в Call of Duty

Тестирование Call of Duty: Vanguard продлится до 20 сентября. До вечера 18 числа сыграть в бету могут только владельцы PlayStation, тогда как на ПК и Xbox требуется предзаказ.