В Call of Duty: Vanguard уже появились читеры, но их банят по железу

Не успела на ПК стартовать бета Call of Duty: Vanguard, как там появились первые читеры. Судя по всему, пока речь идёт об отслеживание игроков — специальная линия (красная для врагов и зелёная для союзников) указывает положение пользователя.
Некоторые пользователи столкнулись со злоумышленниками ещё в первом матче, поэтому проблема может оказаться масштабной — если разработчики не введут какие-то контрмеры в ближайшее время. Судя по всему, в бете Vanguard не используется новый античит, который летом анонсировали для Call of Duty: Warzone.
Актуальный чит выглядит так
Однако в отношении читеров есть и хорошие новости. Хакеры, которых банили по железу в королевской битве, не могут запустить бету Vanguard — при запуске у них появляется сообщение о бессрочной блокировке на серверах Call of Duty.
Пожизненный бан в Call of Duty
Тестирование Call of Duty: Vanguard продлится до 20 сентября. До вечера 18 числа сыграть в бету могут только владельцы PlayStation, тогда как на ПК и Xbox требуется предзаказ.
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