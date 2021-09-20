Apple выпустила iOS 15. Главные нововведения и как установить

Apple выпустила iOS 15, которую представили ещё в начале лета на WWDC. На этот раз операционная система получилась такой: минорные нововведения и изменения — ничего глобального не произошло.
Установить новую ОС легко: в настройках выбираем пункт «Основное» -> «Обновить ОС». Там выбираем установить iOS 15 — обновление весит 3,12 гигабайта.
Какие устройства поддерживаются?
- iPod touch (7 поколения)
- iPhone SE (1 и 2 поколения)
- iPhone 6s и 6s Plus
- iPhone 7 и 7 Plus
- iPhone 8 и 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR, XS и XS Max
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
- iPhone 12 mini,12, 12 Pro, 12 Pro Max.
Что нового?
Больше всего нового в приложении FaceTime — тут и пространственный звук, и более эффективное устранение фоновых шумов, и возможность отобразить всех в конференции в формате сетки, и портретный режим с замыливанием фона за пользователем.
Портретный режим в FaceTime
Вдобавок теперь подключиться к конференции смогут люди за пределами экосистемы Apple — будь то смартфоны на Android или компьютеры под управлением Windows. Видеоразговор на других платформах работает через обычный браузер, а отправить приглашение можно обычной ссылкой.
Много внимания уделили функции SharePlay — когда в конференции FaceTime можно «поделиться» контентом, будь то фильмы, музыка или видео (TikTok). Также можно транслировать изображение со своего смартфона.
Можно смотреть сериалы вместе, но для этого потребуется приложение с поддержкой функции и оплаченная подписка у обоих пользователей
В «Фото» контент, который прислали пользователю, теперь хранится в специальном сегменте «Поделились с вами» для удобства в навигации. Более того, отправлять контент в целом стало проще и удобнее — будь то изображения, подкасты, статьи, музыка и тому подобное.
При этом все отправленные фотографии автоматически появятся в общей библиотеке фотографий
Переделали уведомления. Если их набирается много, то смартфон группирует и выставляет им приоритеты. В первую очередь показывают те, на которые надо быстрее обратить внимание. А встроенная камера теперь может определить текст на фотография и, например, дать скопировать его — однако поддержки русского нет.
Текст с фото можно копировать традиционными методами
В Apple Wallet теперь можно отсканировать свои документы, которые можно использовать в определённых ситуациях — например, в аэропорту. Однако подобная возможность актуальна для немногочисленных стран, среди которых России нет.
Так выглядит цифровые водительские права. Данные хранятся при помощи того же шифрования, что используется в Apple Pay
Сильно преобразили Spotlight — у поиска теперь появился обширный контент, новый дизайн, возможность отображать фотографии и множество дополнительных сведений.
Важно отметить, что ряд нововведений возможен только на iPhone начиная с модели X. Это и распознавание текста, и пространственный звук в FaceTime, и устранение шумов, и ряд других нововведений вроде приложения с погодой — оно станет куда эффектнее и детальнее отображать условия на улице.
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