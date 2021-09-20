«Это Джеймс Бонд». Фанат нарисовал Мику из Red Dead Redemption 2 без усов и длинных волос

Пользователь Reddit под ником No_Interaction4027 нарисовал Мику Белла из Red Red Redemption 2. Он изобразил героя без длинных волос и усов, оставив только короткую стрижку.
Узнаваемые черты Мики — длинные волосы и густые усы. По словам пользователей, без этих атрибутов персонажа очень сложно узнать. Однако Белла выдают глаза и форма лица.
Ха-ха, он выглядит сексуально. Даже слишком.
Многие игроки отметили, что чем-то такой Мика напоминает Джеймса Бонда. RealMessyart подчеркнул сходство персонажа с агентом 007.
Так это же Джеймс Бонд. Конечно, в ковбойское время, но это не отрицает факт сходства.
Кто-то даже вспомнил про утечку, из которой выяснилось, что изначально Мику хотели сделать положительным персонажем Red Dead Redemption 2. По словам пользователей, финальный вариант придаёт герою злой вид, а представленный образ кажется доброжелательным.
Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series, но только в режиме обратной совместимости.
Чтобы озвучить козлов в Minecraft, разработчики использовали настоящих животных. В процессе участвовали и люди.
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