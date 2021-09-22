«Вечные» стали первым фильмом Marvel в России с рейтингом 18+

«Вечные» могут стать первым фильмом Marvel в России с высоким возрастным рейтингом — «18+». Информация появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика». На «КиноПоиске» всё ещё указана предварительная квалификация («16+»).

В других странах у картины будет традиционный рейтинг — в США, например, «13+». Почему в России установили настолько высокий порог, пока неизвестно, но в теории это может быть связано с ЛГБТ-темами — но это лишь предположение, поскольку в стране любят повышать рейтинг именно по этой причине.

Прокат картины в России начнётся 4 ноября, а главные роли исполнили Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Кит Хэрингтон и Ричард Мэдден. Сюжет фильма посвящён группе бессмертных инопланетян, которые долгие годы жили на Земле и не вмешивались в события — даже когда появился Танос.