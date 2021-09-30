Это провал: eFootball 2022 вышла и у неё 92% отрицательных отзывов

Ночью 30 сентября Konami выпустила eFootball 2022 — это условно-бесплатная наследница Pro Evolution Soccer, которую издатель планирует постепенно развивать без ежегодного выпуска новых частей.

Однако запуск уже можно назвать чуть ли не провальным — рейтинг игры в Steam всего 8 баллов из 100. Аудитория осталась недовольна тем, что за два года разработчики умудрились подготовить фактически демоверсию с минимальным набором контента — причём и тут есть множество проблем.

Кто-то недоволен мыльноватой графикой, отсутствием сглаживания во время геймплея, долгими загрузками, множеством багов, задержкой сигнала в одну-две секунды. То есть Konami не смогла отполировать даже этот минимальный контент. Что же будет, когда его появится куда больше.

Визуально игра выглядит хуже, чем предыдущие Pro Evolution Soccer. Складывается ощущение, что Konami просто портирует мобильную версию игры на консоли и ПК.

Однако существуют немногочисленные довольные — они отмечают, что основа у игры достойная, осталось дождаться контента. К будущему контенту больше всего вопросов, поскольку за многое придётся платить дополнительно, а что из этого останется бесплатным – пока вопрос.

Это Криштиану Роналду

Аудитория новинки уже спустя несколько часов после выхода начала снижаться: в Steam после пикового онлайна в 11 тысяч человек актуальное число игроков опустилось до 6-7 тысяч. Если недовольные останутся в большинстве, то вряд ли и эта цифра продержится.

Где бесплатно скачать eFootball?