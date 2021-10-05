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Бету Battlefield 2042 уже можно скачать — как и где?

Бету Battlefield 2042 уже можно скачать — как и где?
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EA открыла возможность предварительно загрузить клиент открытой беты Battlefield 2042. Само тестирование пройдёт в два этапа — первый начнётся уже завтра, 6 октября.

Где скачать?

В бете доступна только одна карта (Orbital) в режиме «Захват». Попробовать дадут лишь четырёх специалистов. На PlayStation подписка PS Plus не понадобится, а на Xbox потребуется Xbox Live Gold. В качестве защиты от читеров уже в тесте используется Easy Cheat из Apex Legends.

Расписание тестирования

  • С 6 по 8 октября — для предзаказавших и подписчиков EA Play
  • с 8 по 10 октября — для всех желающих
  • доступ к серверам откроют 6 октября в 10:00 мск и закроют 10 числа в 10:00 мск.
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