Бету Battlefield 2042 уже можно скачать — как и где?
Поделиться
EA открыла возможность предварительно загрузить клиент открытой беты Battlefield 2042. Само тестирование пройдёт в два этапа — первый начнётся уже завтра, 6 октября.
Где скачать?
- ПК в Steam
- ПК в Origin (надо нажать «Оценить в числе первых»)
- PlayStation 5
- PlayStation 4
- Xbox Series
- Xbox One
В бете доступна только одна карта (Orbital) в режиме «Захват». Попробовать дадут лишь четырёх специалистов. На PlayStation подписка PS Plus не понадобится, а на Xbox потребуется Xbox Live Gold. В качестве защиты от читеров уже в тесте используется Easy Cheat из Apex Legends.
Расписание тестирования
- С 6 по 8 октября — для предзаказавших и подписчиков EA Play
- с 8 по 10 октября — для всех желающих
- доступ к серверам откроют 6 октября в 10:00 мск и закроют 10 числа в 10:00 мск.
Комментарии
- 5 октября 2021
-
10:09
-
09:54
-
09:17
-
01:56
-
00:51
-
00:25
- 4 октября 2021
-
21:52
-
20:07
-
20:03
-
19:47
-
19:16
-
19:11
-
18:20
-
18:19
-
18:04
-
17:43
-
15:28
-
14:46
-
14:16
-
13:24
-
13:19
-
12:31
-
11:51
-
11:41
-
11:21
-
10:47
-
10:44
-
10:22
-
09:32
-
08:29
-
08:00
-
02:06
-
00:09
- 3 октября 2021
-
20:58
-
19:27
Партнерский контент