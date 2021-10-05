Бету Battlefield 2042 уже можно скачать — как и где?

EA открыла возможность предварительно загрузить клиент открытой беты Battlefield 2042. Само тестирование пройдёт в два этапа — первый начнётся уже завтра, 6 октября.

Где скачать?

В бете доступна только одна карта (Orbital) в режиме «Захват». Попробовать дадут лишь четырёх специалистов. На PlayStation подписка PS Plus не понадобится, а на Xbox потребуется Xbox Live Gold. В качестве защиты от читеров уже в тесте используется Easy Cheat из Apex Legends.

Расписание тестирования