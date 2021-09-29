Бета Battlefield 2042 потребует Xbox Live Gold, но не PS Plus

EA поделилась новыми деталями грядущего публичного тестирования Battlefield 2042, которой пройдёт с 6 по 10 октября. Как оказалось, на консолях свои особенности про проведению беты.

владельцам Xbox потребуется подписка Xbox Live Gold;

владельцам PlayStation не потребуется PS Plus.

Это как минимум странно, поскольку Microsoft ещё несколько месяцев назад изменила правила для сетевых проектов — условно-бесплатным играм больше не требовалась платная подписка, тогда как платным релизам всё ещё нужна была.

Однако случай Battlefield 2042 особенно странный — во время беты Call of Duty: Vanguard платная подписка не требовалась ни на Xbox, ни на PlayStation.

Вместе с этим издатель подтвердил, что во время беты шутера будет активирован кроссплей — дадут сразиться со владельцами других платформ, однако собрать отряд друзей с разных устройств всё же не позволят. Эта функция появится только с выходом полной версии.

Battlefield 2042 появится 19 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК, однако подписчики EA Play смогут начать пробную версию уже 10-го числа, а покупатели ультимативного издания — 15-го.