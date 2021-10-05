Battlefield 2042 для PS5 и Xbox Series включат версии для PS4 и Xbox One

EA неожиданно решила бесплатно добавить в версии Battlefield 2042 для PS5 и Xbox Series варианты шутера для PS4 и Xbox One.
До этого игру на консолях уходящего поколения можно было купить отдельно или составе дорогостоящего золотого издания — теперь же при покупке некстген-издания за 5499 рублей (PlayStation) и за $70 (Xbox) дадут не только варианты для PS5 и Xbox Series, но и на PS4 и Xbox One соответственно.
При этом обновиться даже за деньги при покупке стандартного издания для PS4 (4899 рублей) и Xbox One ($60), похоже, так и не дадут. Предстоит сразу озаботиться приобретением более дорогого издания, чтобы при переходе на более современную платформу не пришлось покупать продукт заново.
Battlefield 2042 на консолях нового поколения отличается более высокой производительностью, улучшенной графикой и поддержкой до 128 игроков на одном сервере — на PS4 и Xbox One лишь до 64 бойцов.
Завтра, 6 октября в 10:00 мск, начнётся первый этап публичного тестирования Battlefield 2042 — доступ к нему получат предзаказавшие и подписчики EA Play. А уже 8 октября сыграть смогут все желающие. Бета продлится до 10 числа. Загрузить клиент можно уже сейчас.
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