Battlefield 2042 для PS5 и Xbox Series включат версии для PS4 и Xbox One

EA неожиданно решила бесплатно добавить в версии Battlefield 2042 для PS5 и Xbox Series варианты шутера для PS4 и Xbox One.

До этого игру на консолях уходящего поколения можно было купить отдельно или составе дорогостоящего золотого издания — теперь же при покупке некстген-издания за 5499 рублей (PlayStation) и за $70 (Xbox) дадут не только варианты для PS5 и Xbox Series, но и на PS4 и Xbox One соответственно.

При этом обновиться даже за деньги при покупке стандартного издания для PS4 (4899 рублей) и Xbox One ($60), похоже, так и не дадут. Предстоит сразу озаботиться приобретением более дорогого издания, чтобы при переходе на более современную платформу не пришлось покупать продукт заново.

Новость по теме Бету Battlefield 2042 уже можно скачать — как и где?

Battlefield 2042 на консолях нового поколения отличается более высокой производительностью, улучшенной графикой и поддержкой до 128 игроков на одном сервере — на PS4 и Xbox One лишь до 64 бойцов.

Завтра, 6 октября в 10:00 мск, начнётся первый этап публичного тестирования Battlefield 2042 — доступ к нему получат предзаказавшие и подписчики EA Play. А уже 8 октября сыграть смогут все желающие. Бета продлится до 10 числа. Загрузить клиент можно уже сейчас.