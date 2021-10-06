В Far Cry 6 нашли секретную концовку

Far Cry 6 ещё не вышла, но мы уже знаем множество деталей. Как и в предыдущих играх серии, в шестой части есть альтернативная концовка. Однако для её получения нужно сделать несколько больше, чем обычно.
Далее будут спойлеры секретной концовки.
Far Cry 6 предлагает игроку участвовать в сопротивлении и свергнуть режим Антона Костелло. После выполнения нескольких заданий на острове в самом начале игры главному герою дают выбор: бороться за свободу вместе с повстанцами или бежать в США. Естественно, сюжет предполагает выбор первого варианта и ставит маркер на карте, но есть выбор и можно уехать на катере в другом направлении.
После минуты езды в сторону Америки запускается кат-сцена, где протагонист игры Дани Рохас спокойно отдыхает на пляже 3 месяца спустя. На фоне играет радио, а ведущий говорит, что Антону Костелло удалось полностью подавить восстание. Начинаются титры.
Far Cry 6 выйдет 7 октября. Ранее в ней обнаружили тизеры новой части серии.
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