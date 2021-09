Что нужно знать о Far Cry 6 до релиза

Уже 7 октября выйдет Far Cry 6 — продолжение известного шутера от первого лица в открытом мире расскажет об очередной революции, тогда как сама серия продолжает лишь эволюционировать без больших изменений в уже устоявшейся формуле.

Однако бренд не просто так лишь набирает популярность — Far Cry 5 несколько лет назад показала лучшие продажи для франшизы, после чего в Ubisoft начали ещё больше инвестировать в уникальную серию. Да, хоть формула и не меняется, другого такого проекта сейчас попросту нет.

О чём шестая часть?

Главный герой Дэни (может быть и мальчиком, и девочкой) поневоле оказывается втянут в партизанскую войну с диктатором Антоном Кастильо в исполнении неподражаемого Джанкарло Эспозито — его вы видели в сериалах вроде «Во все тяжкие», «Мандалорца» и «Пацанов».

Правитель местного аналога Кубы — острова Яра — не так прост. Он нашёл лекарство против рака и хочет использовать его для выхода на мировую арену, чтобы представители сверхдержав общались с ним на равных, а не смотрели сверху вниз.

Однако добивается своего он путём запугивания и рабства. В начале игры солдаты Кастильо начинают убивать гражданских направо и налево, таким образом пытаясь приструнить остальных. Главная героиня в итоге решает противостоять тирану и начинает свою вендетту вместе с местными единомышленниками. Тут всё как всегда, в общем-то.

Сюжетный трейлер

Чем шестая часть будет отличаться?

Глобально, похоже, ничем. Но всё же интересные нововведения есть:

В роликах протагониста теперь показывают со стороны , а во время геймплея он часто высказывает свои мысли — пятую часть критиковали за молчаливого героя-болванчика. На этот раз у нас полноценный персонаж со своим характером и моралью;

, а во время геймплея он часто высказывает свои мысли — пятую часть критиковали за молчаливого героя-болванчика. На этот раз у нас полноценный персонаж со своим характером и моралью; Историю обещают политичную — последние несколько лет Ubisoft открещивалась от того, что в её играх может быть хоть какая-то политика, и сюжеты получались очень пресными, особенно когда команда брала интересную тему и попросту не могла раскрыть её из-за позиции издателя. В Far Cry 6 же, наоборот, обещают на полную раскрыть взятую проблематику;

Изменилась система прогресса — рутину постарались убрать и сделать более интересную прокачку. К примеру, теперь у оружия появилось несколько типов патронов: пробивные, разрывные и так далее. Перед каждым заданием разработчики рекомендуют подходить к верстаку и готовиться к миссии;

— рутину постарались убрать и сделать более интересную прокачку. К примеру, теперь у оружия появилось несколько типов патронов: пробивные, разрывные и так далее. Перед каждым заданием разработчики рекомендуют подходить к верстаку и готовиться к миссии; Во время изучения вражеских аванпостов теперь показывают слабые стороны противников, чтобы лучше подготовиться к нападению на территорию;

Появилась ульта. Это не шутка. На спине Дэни носит рюкзак, который, например, может использоваться как ракетница для нанесения урона по области или как джетпак с возможностью окружить пространство огнём;

Те самые рюкзаки

Теперь 4 слота про оружие — 3 основных пушки (автоматы, винтовка, огнемёт, дробовик) и 1 для пистолета или небольшого ПП;

Открытый мир стал ещё больше — зато тут не только живописный архипелаг, но и полноценный город;

Команда аккуратно отказалась от RPG-элементов из Far Cry New Dawn — никаких врагов 50 уровня, которых надо ковырять несколько часов, больше не будет. Всех противников вновь можно убивать метким выстрелом в голову.

7-минутный ролик о главном

Чем шестая часть похожа на прошлые?

Это всё ещё шутер в открытом мире, где надо много ходить по красочным локациями и зачищать территории от противников. Это можно делать как скрытно, так и в открытую — в этом помогут напарники. Теперь, правда, это только животные: аллигатор Гуапо, такса-инвалид Чоризо и белая пантера Шампань.

Пройти игру в очередной раз можно с другом — и в очередной раз общей системы прогресса не будет, поэтому прохождение игры будет засчитываться лишь хосту, тогда как гость получит только опыт за свои заслуги.

Вдобавок Far Cry 6 всё ещё создаётся на движке Dunia, который дебютировал ещё в Far Cry 2. Судя по впечатлениям журналистов, шестая часть даже при достаточно современной картинке уже ощущается несколько устаревшей, особенно на консолях нового поколения.

Поддержка после выхода

Традиционно для Ubisoft игру будут активно поддерживать после выхода — обещают бесплатные события с Дэнни Трехо и Рэмбо, а также специальные еженедельные миссии. Вдобавок в платных дополнениях позволят сыграть за злодеев предыдущих частей — Вааса (Far Cry 3), Пейгана (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5).

Как скачать Far Cry 6? Где купить?

Шутер выходит на всех основных платформах — PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. На Nintendo Switch его явно можно не ждать. Разве что в виде облачной версии, которую всё равно не выпустят в России.

У игры доступно несколько изданий:

стандартное с игрой;

золотое с игрой и сезонным пропуском;

ультимативное с игрой, сезонным пропуском и косметическими DLC.

В сезонный пропуск входят платные дополнения со злодеями предыдущих частей и переиздание Far Cry 3: Blood Dragon.

Купить базовое издание:

Купить золотое издание:

Системные требования

1080р, 30 FPS, без рейтрейсинга:

Процессор Ryzen 3 1200 (3,1 ГГц) или Intel i5-4460 (3,2 ГГц);

Видеокарта AMD RX 460 (6 ГБ) или NVIDIA GTX 960 (4 ГБ);

8 ГБ оперативной памяти.

1080р, 60 FPS, без рейтрейсинга:

Процессор AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц) или Intel i7-7700 (3,6 ГГц);

Видеокарта AMD RX VEGA64 (8 ГБ) или NVIDIA GTX 1080 (8 ГБ);

16 ГБ оперативной памяти.

1440р, 60 FPS, без рейтрейсинга:

Процессор AMD Ryzen 5 3600X (3,8 ГГц) или Intel i7-9700 (3,6 ГГц);

Видеокарта AMD RX 5700XT (8 ГБ) или NVIDIA RTX 2070 Super (8 ГБ);

16 ГБ оперативной памяти.

1440р, 60 FPS, с рейтрейсингом:

Процессор AMD Ryzen 5 5600X (3,7 ГГц) или Intel i5-10600 (4,1 ГГц);

Видеокарта AMD RX 6900XT (16 ГБ) или NVIDIA RTX 3070 (8 ГБ);

16 ГБ оперативной памяти.

4K, 30 FPS, с рейтрейсингом:

Процессор AMD Ryzen 7 5800X (3,7 ГГц) или Intel i7-10700k (3,8 ГГц);

Видеокарта AMD RX 6800 (16 ГБ) или NVIDIA RTX 3080 (10 ГБ);

16 ГБ оперативной памяти.