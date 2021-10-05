В Far Cry 6 появятся петушиные бои с геймплеем как в первой Mortal Kombat

Far Cry 6 всё ближе, и в сети появляются новые детали шутера Ubisoft. Игрок под ником RaptoRoll опубликовал видео с геймплеем игры, в котором он участвует в петушиных боях.
В отличие от других игр, где представлено это состязание, в Far Cry 6 бойцом можно управлять: мини-игра представляет собой файтинг наподобие Mortal Kombat. Боевая система, судя по всему, состоит из двух атак: сильной и слабой. У петухов также есть мощный удар, который накапливается после серии удачных выпадов в сторону противника. Драться можно как против ИИ, так и друга в кооперативе.
Новых петухов можно найти в мирных локациях и на вражеских аванпостах по всей Яре. Судя по видео, в игре их будет как минимум 19 штук.
Far Cry 6 выйдет 7 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. В платных дополнениях позволят сыграть за злодеев предыдущих частей — Вааса (Far Cry 3), Пейгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5).
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