Для FIFA 22 объявили первый патч — забивать станет проще

EA анонсировала первое обновление для FIFA 22 — в нём огромное количество исправлений.
Основные геймплейные изменения затронули вратарей. Теперь они не настолько эффективно сэйвят удары из штрафной площади, особенно при выходах 1 на 1. На угловых голкиперы будут гораздо реже выходить из ворот, а во время дальних ударов им добавили реалистичные анимации прыжков за мячом — разработчики заверили, что большая эффективность подобных ударов не изменилась.
EA подкорректировала действия защитников: теперь не должно быть ситуаций, когда судья фиксирует нарушение при чистой игре в мяч. У атакующих исправили редкие ошибки с ложными замахами, неверными приёмами мяча и финтами — теперь эти элементы работают корректно.
При волкауте в наборе Ultimate Team футболист теперь появляется чуть позже — сперва для повышения интриги покажут полностью его карточку. В режиме карьеры исправили ошибки с симуляцией матчей, а в повторах у игроков больше не размываются волосы.
Помимо этого EA добавила новые треки, обновила несколько стадионов, интерфейс, подкорректировала звук и исправила косметические ошибки во время матчей.
Обновление выйдет «скоро» — сперва на ПК, а затем уже и на консолях.
FIFA 22 вышла 1 октября на всех актуальных платформах. Ранее в игре появилась атрибутика в стиле аниме.
- 6 октября 2021
-
10:52
-
10:34
-
10:00
-
09:47
-
08:46
- 5 октября 2021
-
22:18
-
21:54
-
21:32
-
20:36
-
19:59
-
19:36
-
19:07
-
18:58
-
18:39
-
18:09
-
18:07
-
17:18
-
16:40
-
16:24
-
16:03
-
15:37
-
15:00
-
14:57
-
14:38
-
13:36
-
13:26
-
13:04
-
13:03
-
12:45
-
12:34
-
12:31
-
12:06
-
11:26
-
11:05
-
10:09