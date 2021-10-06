Для FIFA 22 объявили первый патч — забивать станет проще

​EA анонсировала первое обновление для FIFA 22 — в нём огромное количество исправлений.

Основные геймплейные изменения затронули вратарей. Теперь они не настолько эффективно сэйвят удары из штрафной площади, особенно при выходах 1 на 1. ​На угловых голкиперы будут гораздо реже выходить из ворот, а во время дальних ударов им добавили реалистичные анимации прыжков за мячом — разработчики заверили, что большая эффективность подобных ударов не изменилась.

EA подкорректировала действия защитников: теперь не должно быть ситуаций, когда судья фиксирует нарушение при чистой игре в мяч. У атакующих исправили редкие ошибки с ложными замахами, неверными приёмами мяча и финтами — теперь эти элементы работают корректно.

При волкауте в наборе Ultimate Team футболист теперь появляется чуть позже — сперва для повышения интриги покажут полностью его карточку.​ В режиме карьеры исправили ошибки с симуляцией матчей, а в повторах у игроков больше не размываются волосы.

Помимо этого EA добавила новые треки, обновила несколько стадионов, интерфейс, подкорректировала звук и исправила косметические ошибки во время матчей.

Обновление выйдет «скоро» — сперва на ПК, а затем уже и на консолях.

​FIFA 22 вышла 1 октября на всех актуальных платформах. Ранее в игре появилась атрибутика в стиле аниме.