S.T.A.L.K.E.R. 2 позволят проходить скрытно

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl под ником McCulkin рассказал в Discord о стилях прохождения шутера. По его словам, действовать напролом совершенно необязательно.

Зона не любит шум, так что стелс-механика будет очень важным элементом нашей игры.

Судя по всему, в «Сердце Чернобыля» уделят гораздо больше внимания скрытности. Формально в «Тени Чернобыля» или «Зове Припяти» тоже можно было играть по стелсу, однако из-за непредсказуемого ИИ и общей неуклюжести механик гораздо проще было действовать шумно.

Новость по теме Стало известно общее количество проданных копий франшизы S.T.A.L.K.E.R.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series, релиз на PS5 официально не заявлен, но в утечках сообщалось о временной эксклюзивности для Xbox на три месяца — то есть уже в июле шутер могут выпустить и на консоли Sony. С релиза новинка войдёт в библиотеку Xbox Game Pass.