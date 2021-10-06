S.T.A.L.K.E.R. 2 позволят проходить скрытно
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Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl под ником McCulkin рассказал в Discord о стилях прохождения шутера. По его словам, действовать напролом совершенно необязательно.
Зона не любит шум, так что стелс-механика будет очень важным элементом нашей игры.
Судя по всему, в «Сердце Чернобыля» уделят гораздо больше внимания скрытности. Формально в «Тени Чернобыля» или «Зове Припяти» тоже можно было играть по стелсу, однако из-за непредсказуемого ИИ и общей неуклюжести механик гораздо проще было действовать шумно.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series, релиз на PS5 официально не заявлен, но в утечках сообщалось о временной эксклюзивности для Xbox на три месяца — то есть уже в июле шутер могут выпустить и на консоли Sony. С релиза новинка войдёт в библиотеку Xbox Game Pass.
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