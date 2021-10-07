The International 2021: расписание второго дня и где смотреть матчи
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Второй игровой день группового этапа TI10 по Dota 2 стартует 8 октября в 10:00 мск. Российские команды Virtus.pro и Team Spirit проведут несколько поединков с соперниками из своих групп. На момент публикации новости VP выиграла первый матч против Team Undying со счётом 2:0, а Team Spirit отдала первую карту против Team Secret.
Расписание второго дня группы A
12:00 мск
- Virtus.Pro — T1
- Evil Geniuses — Alliance
- OG — Aster
- Invictus Gaming — Thunder Predator
16:00 мск
- Virtus.Pro — Invictus Gaming
- OG — T1
- Team Undying — Thunder Predator
- Alliance — Aster
Расписание второго дня группы B
10:00 мск
- Secret — PSG.LGD
- Vici Gaming — Elephant
- Quincy Crew — Beastcoast
- Fnatic — SG esports
14:00 мск
- Team Spirit — Elephant
- PSG.LGD — Fnatic
- Vici Gaming — Quincy Crew
- Secret — SG esports
18:00 мск
- Team Spirit — Vici Gaming
- Secret — Elephant
- Fnatic — Quincy Crew
- Beastcoast — SG esports
Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.
- Русскоязычная трансляция
- Англоязычная трансляция
- В Dota 2 во вкладке «Просмотр»
Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.
Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн. Ранее Valve добавила возможность прокачивать боевой пропуск Dota 2 прямо с Twitch.
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