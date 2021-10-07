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The International 2021: расписание на 8 октября 2021

The International 2021: расписание второго дня и где смотреть матчи
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Второй игровой день группового этапа TI10 по Dota 2 стартует 8 октября в 10:00 мск. Российские команды Virtus.pro и Team Spirit проведут несколько поединков с соперниками из своих групп. На момент публикации новости VP выиграла первый матч против Team Undying со счётом 2:0, а Team Spirit отдала первую карту против Team Secret.

Расписание второго дня группы A

12:00 мск

  • Virtus.Pro — T1
  • Evil Geniuses — Alliance
  • OG — Aster
  • Invictus Gaming — Thunder Predator

16:00 мск

  • Virtus.Pro — Invictus Gaming
  • OG — T1
  • Team Undying — Thunder Predator
  • Alliance — Aster

Расписание второго дня группы B

10:00 мск

  • Secret — PSG.LGD
  • Vici Gaming — Elephant
  • Quincy Crew — Beastcoast
  • Fnatic — SG esports

14:00 мск

  • Team Spirit — Elephant
  • PSG.LGD — Fnatic
  • Vici Gaming — Quincy Crew
  • Secret — SG esports

18:00 мск

  • Team Spirit — Vici Gaming
  • Secret — Elephant
  • Fnatic — Quincy Crew
  • Beastcoast — SG esports

Матчи пройдут в формате best-of-2. Смотреть их можно по ссылкам ниже.

Что такое best-of-2 (bo2)? Это когда команды играют две карты в матче. Можно выиграть оба сражения, а можно сыграть вничью. В зависимости от результатов стороны получат определённое количество очков.

Следить за результатами можно здесь. Групповой этап продлится до 10 октября, затем начнётся плей-офф. Финал турнира сыграют 17-го числа. 18 команд со всего мира разыграют $ 40 млн. Ранее Valve добавила возможность прокачивать боевой пропуск Dota 2 прямо с Twitch.

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