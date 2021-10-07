Microsoft анонсировала девайсы для консолей Xbox в честь 20-летия бренда
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Microsoft представила новые девайсы для консолей Xbox. В 2021-м бренду исполняется 20 лет. В коллекцию попали геймпад для Xbox Series и наушники.
Корпус геймпада выполнен из полупрозрачного тёмного пластика, а буквы на кнопках лишились цветов. Нижняя часть оформлена в ядовито-зелёном оттенке, как и главная кнопка сверху в центре. Наушники выполнены в аналогичном стиле, во внутренней части чашек вышиты обозначения L (Left) и R (Right).
Геймпад поступит в продажу 15 ноября 2021 года по рекомендованной цене в 5999 рублей. Он попадёт в ассортимент «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, Ozon, «1С Интерес» и других магазинов. Судя по официальному сайту Microsoft, наушники выйдут в этот же день по такой же цене.
Геймпад
Наушники
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