5 советов перед началом прохождения Far Cry 6

Игра совсем не сложная, но несколько тонкостей знать стоит.

Сегодня, 7 октября, вышла Far Cry 6. Если вы уже ознакомились с обзорами шутера (и нашим в том числе), то примерно представляете, что это за игра.

Шестая часть не изменила традициям франшизы: огромный открытый мир, много дополнительных заданий, прокачка и так далее. Однако некоторые мелочи в ней всё же поменялись, поэтому о них стоит знать отдельно.

В этом гайде мы разберёмся, как получить от Far Cry 6 наибольшее удовольствие и выжать из неё максимум.

1. Не торопитесь сразу открывать все сундуки на карте

Самая большая ошибка, которую можно допустить на старте прохождения — забить на квесты и сразу стать расхитителем гробниц. Искать сундуки и сокровища, безусловно, нужно. В них попадаются редкие ресурсы, новые виды оружия и предметы сетов.

Первое время это захватывает: хочется открыть ещё один, чтобы узнать, какой в нём лежит ствол. Этакая механика лутбоксов в миниатюре.

Не делайте этого. Оружия и шмоток в игре предостаточно, однако рано или поздно они закончатся. У меня это, например, случилось уже на середине второго региона. После этого начнут давать материалы, которые нужны для прокачки оружия, часть которых особо не пригодится, а другая лежит буквально под ногами.

После этого жажда исследовать чарующий мир Яры растворяется, хотя процесс поиска сокровищ в этот раз получился действительно интересным. Каждый ящик спрятан нетривиально — ещё предстоит подумать, как именно доставать его.

Не лишайте себя этого — проходите игру размеренно… сбалансированно. Сделайте пару квестов по сюжету, откройте ящик, зачистите аванпост, откройте ещё ящик. Чередуйте свои активности — и сможете получить максимум удовольствия.

2. Не бойтесь противников, чей уровень значительно выше

У Far Cry 6 есть проблемы с балансом. В игре возникают ситуации, когда уровень противников в одной области выше ранга главного героя, однако это ни на что не влияет. Все оппоненты умирают от выстрела в голову, поэтому с хорошим прицеливанием можно сразу идти даже в самые опасные локации.

Для чего Ubisoft добавила в игру прогрессию и левелинг — хороший вопрос. Судя по всему, только ради открытия новых уникальных видов оружия и рюкзаков Супрэмо у Хуана Кортеза.

Единственная проблема «тяжёлых» локаций: многие оппоненты на них вооружены дробовиками и прячут уязвимую голову в железной каске. Из этого вытекает наш следующий совет.

3. Ставьте на всё оружие бронебойные патроны

Вы можете установить на оружие разные типы боеприпасов. Как бы ни было весело травить противников ядовитыми пулями или поджигать напалмовыми — это бесполезно и неэффективно. На любом этапе игры от них нет никакого проку, а вот оппоненты в броне будут досаждать всегда.

А когда у них появятся стальные каски и мощное оружие, уверяю вас, вы сразу забудете про другие типы патронов. Поэтому всегда ставьте только бронебойные боеприпасы. Они обеспечат вам доминирование над любым противником.

4. Не уповайте на Супрэмо и кастомное повстанческое оружие

Ультимативные стволы, которые Хуан Кортез собирает из подручных предметов, выглядят мощно. В арсенале амиго есть шестиствольный пулемёт, собранный из мотоцикла, огнемёт из баллонов, переносная ракетная установка из фейерверков и так далее.

Всё оно бесполезное. Урона наносит мало, для уничтожения техники есть ракетницы, а для противников всё равно подойдёт автомат или что угодно с бронебойными боеприпасами. Его можно купить с целью побаловаться или посмотреть, как оно выглядит, но не более.

Аналогичная ситуация с Супрэмо. Мощные рюкзаки вроде бы должны устраивать локальный беспредел, но по большей части только создают видимость. Я почти всю игру пробегал с первым ранцем, который запускает серию ракет в противников перед Дани. С его помощью можно быстро успокоить надоедливый вертолёт или отправить на отдых танк. Максимум, что могут сделать остальные Супрэмо — уничтожить нескольких противников.

5. Не рассчитывайте на напарников

В качестве помощников в Far Cry 6 выступают различные животные. Тут фантазия Ubisoft прям разгулялась. На выбор несколько напарников — от крокодила и маленькой собачки с колёсиками вместо задних лап до суперстильной чёрной пантеры и бешеного петуха.

С животными весело играть, интересно наблюдать, как они справляются с противниками. Но на этом их полезность заканчивается. Оппонентов гораздо надёжнее расстрелять из оружия или ликвидировать при помощи серии скрытных убийств.

Кстати, к сожалению, Far Cry 6 не смогла решить ни одну из главных проблем серии. О них мы писали в отдельном материале.