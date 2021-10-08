Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Создатели Genshin Impact анонсировали свою новую игру

Создатели Genshin Impact анонсировали свою новую игру
Комментарии

Авторы Genshin Impact из студии MiHoYo анонсировали новую игру — Honkai: Star Rail. Подать заявку на участие в закрытой бете можно здесь.

В тизере показан полетевший к звёздам футуристический поезд. Возможно, Star Rail будет ещё одной RPG с гатя-механиками, но прямо сейчас никаких деталей об игре нет.

Honkai — серия мобильных игр китайской студии MiHoYo. В предыдущих частях игроку предстояло возглавить группу Валькирий в битве с Хонкаями — мистическими существами, которые «уничтожают всё живое вокруг себя». В Honkai 3 также были гатя-механики, как и в Genshin Impact, позволяющие игрокам выбивать персонажей и предметы из платных лутбоксов.

Да приведёт нас путешествие к звёздам!

Приём заявок на бета-тестирование стартует 8 октября.

Следите за обновлениями, первопроходцы!
Новость по теме
Авторы Genshin Impact поделились деталями большого обновления 2.2

Когда пройдёт бета-тестирование, разработчики не сообщили. В вопросах и ответах MiHoYo сообщила, что бета пройдет на РС и iOS, при этом прогресс переносится между платформами автоматически.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021