Создатели Genshin Impact анонсировали свою новую игру

Авторы Genshin Impact из студии MiHoYo анонсировали новую игру — Honkai: Star Rail. Подать заявку на участие в закрытой бете можно здесь.

В тизере показан полетевший к звёздам футуристический поезд. Возможно, Star Rail будет ещё одной RPG с гатя-механиками, но прямо сейчас никаких деталей об игре нет.

Honkai — серия мобильных игр китайской студии MiHoYo. В предыдущих частях игроку предстояло возглавить группу Валькирий в битве с Хонкаями — мистическими существами, которые «уничтожают всё живое вокруг себя». В Honkai 3 также были гатя-механики, как и в Genshin Impact, позволяющие игрокам выбивать персонажей и предметы из платных лутбоксов.

Да приведёт нас путешествие к звёздам!



Приём заявок на бета-тестирование стартует 8 октября.



Следите за обновлениями, первопроходцы!

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Когда пройдёт бета-тестирование, разработчики не сообщили. В вопросах и ответах MiHoYo сообщила, что бета пройдет на РС и iOS, при этом прогресс переносится между платформами автоматически.