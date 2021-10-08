Создатели Genshin Impact анонсировали свою новую игру

Авторы Genshin Impact из студии MiHoYo анонсировали новую игру — Honkai: Star Rail. Подать заявку на участие в закрытой бете можно здесь.
В тизере показан полетевший к звёздам футуристический поезд. Возможно, Star Rail будет ещё одной RPG с гатя-механиками, но прямо сейчас никаких деталей об игре нет.
Honkai — серия мобильных игр китайской студии MiHoYo. В предыдущих частях игроку предстояло возглавить группу Валькирий в битве с Хонкаями — мистическими существами, которые «уничтожают всё живое вокруг себя». В Honkai 3 также были гатя-механики, как и в Genshin Impact, позволяющие игрокам выбивать персонажей и предметы из платных лутбоксов.
Да приведёт нас путешествие к звёздам!
Приём заявок на бета-тестирование стартует 8 октября.
Следите за обновлениями, первопроходцы!
Когда пройдёт бета-тестирование, разработчики не сообщили. В вопросах и ответах MiHoYo сообщила, что бета пройдет на РС и iOS, при этом прогресс переносится между платформами автоматически.
- 8 октября 2021
-
16:01
-
15:34
-
15:18
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:47
-
13:11
-
12:52
-
12:16
-
11:57
-
11:32
-
11:17
-
11:01
-
10:56
-
10:19
-
09:21
-
09:12
-
02:40
-
00:51
- 7 октября 2021
-
21:14
-
20:45
-
19:08
-
18:46
-
18:16
-
17:41
-
17:06
-
16:34
-
16:01
-
15:36
-
15:18
-
15:15
-
14:46
-
14:01
-
13:36