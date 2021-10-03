Авторы Genshin Impact поделились деталями большого обновления 2.2
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo рассказали о большом обновлении 2.2 для игры. С апдейтом в игре появятся новый остров, ещё более опасные чудовища и огненный персонаж Thoma.
Вместе с анонсом авторы опубликовали трейлер, который показывает все будущие нововведения.
Что появится в Genshin Impact версии 2.2?
- Остров Tsurumi, последняя большая локация Инадзумы
- Новый персонаж Thoma с 4 звёздами
- Возвращение ивентов Wish для Childe и Hu Tao
- Новые опасные монстры, которые наносят урон всем членам отряда
- Новый стиль и скины в стиле Инадзумы
- Больше сезонных ивентов и мини-игр More seasonal events and mini games
- Контроллер DualSence от PS5 будет работать на ПК-версии
- Элой станет доступна всем игрокам с рангом выше 20
Разработчики также провели большой концерт с музыкой из Genshin Impact.
Genshin Impact доступна на ПК, PS4, PS5 и смартфонах на iOS и Android. В сентябре 2021 года разработчики отпраздновали годовщину игры и сделали всем пользователям подарки, однако они им не понравились. Авторам пришлось принести извинения и расширить количество наград.
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