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Авторы Genshin Impact поделились деталями большого обновления 2.2

Авторы Genshin Impact поделились деталями большого обновления 2.2
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Разработчики Genshin Impact из студии miHoYo рассказали о большом обновлении 2.2 для игры. С апдейтом в игре появятся новый остров, ещё более опасные чудовища и огненный персонаж Thoma.

Вместе с анонсом авторы опубликовали трейлер, который показывает все будущие нововведения.

Что появится в Genshin Impact версии 2.2?

  • Остров Tsurumi, последняя большая локация Инадзумы
  • Новый персонаж Thoma с 4 звёздами
  • Возвращение ивентов Wish для Childe и Hu Tao
  • Новые опасные монстры, которые наносят урон всем членам отряда
  • Новый стиль и скины в стиле Инадзумы
  • Больше сезонных ивентов и мини-игр More seasonal events and mini games
  • Контроллер DualSence от PS5 будет работать на ПК-версии
  • Элой станет доступна всем игрокам с рангом выше 20

Разработчики также провели большой концерт с музыкой из Genshin Impact.

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Genshin Impact доступна на ПК, PS4, PS5 и смартфонах на iOS и Android. В сентябре 2021 года разработчики отпраздновали годовщину игры и сделали всем пользователям подарки, однако они им не понравились. Авторам пришлось принести извинения и расширить количество наград.

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