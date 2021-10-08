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Ubisoft разрешит бесплатно поиграть в Riders Republic 12 октября, но только на ПК

Ubisoft разрешит бесплатно поиграть в Riders Republic 12 октября, но только на ПК
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12 октября Ubisoft на сутки откроет бесплатный доступ к Riders Rebulic. Спортивную аркаду смогут оценить все желающие, но играть предстоит только на ПК и через сервис Ubisoft Connect.

  • Предварительная загрузка начнётся 11 октября с 10:00 мск
  • Доступ к игре откроется 12 октября в 10:00 мск
  • Серверы закроются 13 октября в 10:00 мск
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Во время тестирования игроки смогут опробовать все пять видов спорта в игре, а также посоревноваться с другими пользователями в нескольких режимах:

  • Массовый заезд. Мультиспортивные гонки на 50+ участников. Стартовать соревнование можно каждые 30 минут, если активировать специальную точку на карте.
  • Дуэль. Соревнования для 6 игроков по разным видам спорта, в конце выявляется лучший.
  • Битва трюков. В этом режиме сражаются две команды по 6 человек в каждой. Участникам нужно выполнять трюки и зарабатывать очки.
  • Все против всех. Игроки смогут бросить вызов друг другу и состязаться в различных видах спорта.

Riders Republic — спортивная аркада в открытом мире. Релиз игры состоится 28 октября 2021 года на ПК и консолях.

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