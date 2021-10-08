Ubisoft разрешит бесплатно поиграть в Riders Republic 12 октября, но только на ПК
Поделиться
12 октября Ubisoft на сутки откроет бесплатный доступ к Riders Rebulic. Спортивную аркаду смогут оценить все желающие, но играть предстоит только на ПК и через сервис Ubisoft Connect.
- Предварительная загрузка начнётся 11 октября с 10:00 мск
- Доступ к игре откроется 12 октября в 10:00 мск
- Серверы закроются 13 октября в 10:00 мск
Во время тестирования игроки смогут опробовать все пять видов спорта в игре, а также посоревноваться с другими пользователями в нескольких режимах:
- Массовый заезд. Мультиспортивные гонки на 50+ участников. Стартовать соревнование можно каждые 30 минут, если активировать специальную точку на карте.
- Дуэль. Соревнования для 6 игроков по разным видам спорта, в конце выявляется лучший.
- Битва трюков. В этом режиме сражаются две команды по 6 человек в каждой. Участникам нужно выполнять трюки и зарабатывать очки.
- Все против всех. Игроки смогут бросить вызов друг другу и состязаться в различных видах спорта.
Riders Republic — спортивная аркада в открытом мире. Релиз игры состоится 28 октября 2021 года на ПК и консолях.
Комментарии
- 8 октября 2021
-
20:55
-
20:46
-
19:16
-
18:56
-
18:06
-
18:06
-
17:01
-
16:01
-
15:34
-
15:18
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:47
-
13:11
-
12:52
-
12:16
-
11:57
-
11:32
-
11:17
-
11:01
-
10:56
-
10:19
-
09:21
-
09:12
-
02:40
-
00:51
- 7 октября 2021
-
21:14
-
20:45
-
19:08
-
18:46
-
18:16
-
17:41
-
17:06
-
16:34
Партнерский контент