В российском PlayStation Store подорожало больше 100 игр

Сообщество об акциях и скидках для PlayStation рассказало о повышении цен на игры в российском PlayStation Store — всего затронуло более 100 релизов.

Вот некоторые из них:

Persona 5 Royal — 4 279 рублей (было 3 499 рублей)

— (было 3 499 рублей) Need For Speed (2015) — 1 429 рублей (было 1 199 рублей)

— (было 1 199 рублей) Mortal Shell — 2 149 рублей (было 1 799 рублей)

(было 1 799 рублей) Tekken 7: Ultimate Edition — 6 779 рублей (было 5 499 рублей)

(было 5 499 рублей) XCOM 2: Digital Deluxe Edition — 5 719 рублей (было 4 599 рублей)

(было 4 599 рублей) Dragon Age: Инквизиция (Издание Игра Года) — 2 149 рублей (было 1799 рублей)

(было 1799 рублей) Resident Evil 7 (Gold Edition) — 3579 рублей (было 2899 рублей)

(было 2899 рублей) Jett: The Far Shore — 2149 рублей (было 1789 рублей)

(было 1789 рублей) Syberia 3 — 3579 рублей (было 2899 рублей)

(было 2899 рублей) Dark Souls III: Deluxe Edition — 4999 рублей (было 3999 рублей)

Причины повышения цен неизвестны, но в большинстве своём это инди и проекты японских разработчиков. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Это уже не первое изменение цен в российском PS Store. Летом подешевели The Last of Us 2 и Death Stranding, при этом подорожали проекты из серии «Лучшие игры для PS4» до 1429 рублей.