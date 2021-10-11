В российском PlayStation Store подорожало больше 100 игр
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Сообщество об акциях и скидках для PlayStation рассказало о повышении цен на игры в российском PlayStation Store — всего затронуло более 100 релизов.
Вот некоторые из них:
- Persona 5 Royal — 4 279 рублей (было 3 499 рублей)
- Need For Speed (2015) — 1 429 рублей (было 1 199 рублей)
- Mortal Shell — 2 149 рублей (было 1 799 рублей)
- Tekken 7: Ultimate Edition — 6 779 рублей (было 5 499 рублей)
- XCOM 2: Digital Deluxe Edition — 5 719 рублей (было 4 599 рублей)
- Dragon Age: Инквизиция (Издание Игра Года) — 2 149 рублей (было 1799 рублей)
- Resident Evil 7 (Gold Edition) — 3579 рублей (было 2899 рублей)
- Jett: The Far Shore — 2149 рублей (было 1789 рублей)
- Syberia 3 — 3579 рублей (было 2899 рублей)
- Dark Souls III: Deluxe Edition — 4999 рублей (было 3999 рублей)
Причины повышения цен неизвестны, но в большинстве своём это инди и проекты японских разработчиков. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Это уже не первое изменение цен в российском PS Store. Летом подешевели The Last of Us 2 и Death Stranding, при этом подорожали проекты из серии «Лучшие игры для PS4» до 1429 рублей.
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