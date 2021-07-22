В PlayStation Store подешевели The Last of Us Part 2 и Days Gone
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В цифровом магазине PlayStation Store подешевели две игры — The Last of Us Part II и Days Gone. Стоимость снизилась сразу на несколько изданий соответствующих видеоигр. Теперь купить игры от Naughty Dog и Sony Bend Studios можно намного дешевле.
Обычное издание Days Gone — 2849 рублей (4999 рублей ранее)
Расширенное издание Days Gone — 3599 рублей (5499 рублей ранее)
Обычное издание The Last of Us Part II — 2849 рублей (4999 рублей ранее)
Расширенное издание The Last of Us Part II — 3599 рублей (5499 рублей ранее)
Ранее в цифровом магазине Sony стартовала масштабная летняя распродажа. Она проходит с 21 июля по 18 августа. За это время пользователи могут приобрести огромное количество игр, сэкономив до 60%.
Новость по темеВ PlayStation Store стартовала летняя распродажа видеоигр
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