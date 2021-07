В PlayStation Store подешевели The Last of Us Part 2 и Days Gone

В цифровом магазине PlayStation Store подешевели две игры — The Last of Us Part II и Days Gone. Стоимость снизилась сразу на несколько изданий соответствующих видеоигр. Теперь купить игры от Naughty Dog и Sony Bend Studios можно намного дешевле.

Новость по теме В России подешевели игры Sony: The Last of Us 2 и Death Stranding

Обычное издание Days Gone — 2849 рублей (4999 рублей ранее)

Расширенное издание Days Gone — 3599 рублей (5499 рублей ранее)

Обычное издание The Last of Us Part II — 2849 рублей (4999 рублей ранее)

Расширенное издание The Last of Us Part II — 3599 рублей (5499 рублей ранее)

Ранее в цифровом магазине Sony стартовала масштабная летняя распродажа. Она проходит с 21 июля по 18 августа. За это время пользователи могут приобрести огромное количество игр, сэкономив до 60%.