Предзаказы на Xbox Series X в стиле Halo Infinite в России начнут принимать с 15 октября
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Microsoft назвала дату начала предзаказов Xbox Series X и геймпада в стиле Halo Infinite. Розничные сети «М.Видео», «Эльдорадо», «DNS» и «Ozon» откроют его 15 октября в 10:00 мск.
Цена стилизованной консоли составит 55 990 рублей. В комплекте с ней идёт геймпад, позади которого красуется надпись о юбилее франшизы.
Контроллер Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2, выполненный в виде брони Мастера Чифа, можно будет купить за 15 299 рублей. Он будет продаваться в чехле с набором сменных стиков и других деталей.
По случаю 20-летия франшизы выход контроллера и консоли состоится 15 ноября 2021 года — в этот день вышла первая Halo. Релиз новой части серии с подзаголовком Infinite состоится 8 декабря для ПК, Xbox One и Xbox Series.
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