Предзаказы на Xbox Series X в стиле Halo Infinite в России начнут принимать с 15 октября

Microsoft назвала дату начала предзаказов Xbox Series X и геймпада в стиле Halo Infinite. Розничные сети «М.Видео», «Эльдорадо», «DNS» и «Ozon» откроют его 15 октября в 10:00 мск.

Цена стилизованной консоли составит 55 990 рублей. В комплекте с ней идёт геймпад, позади которого красуется надпись о юбилее франшизы.

Контроллер Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2, выполненный в виде брони Мастера Чифа, можно будет купить за 15 299 рублей. Он будет продаваться в чехле с набором сменных стиков и других деталей.

По случаю 20-летия франшизы выход контроллера и консоли состоится 15 ноября 2021 года — в этот день вышла первая Halo. Релиз новой части серии с подзаголовком Infinite состоится 8 декабря для ПК, Xbox One и Xbox Series.