«Вечные» станут одним из самых длинных фильмов в истории Marvel Studios

Киносеть Fandango открыла предварительные заказы на билеты блокбастера «Вечные» от Marvel Studios. Вместе с этим появилась точная информация о продолжительности ленты — 2 часа и 30 минут.

Картина станет одной из самых длинных в истории киновселенной Marvel. Такой же хронометраж был у фильма «Мстители: Война бесконечности». Рекордсменом и самой продолжительной лентой до сих пор остаётся «Мстители: Финал» — блокбастер длится 3 часа и 1 минуту.

Также стало известно, что в «Вечных» будет две сцены после титров. Их деталей не рассказали, но, по словам режиссёра Хлои Чжао, обе сыграют большую роль в будущем киновселенной Marvel.

Сюжет картины расскажет о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей. Они жили на Земле в течение многих миллионов лет и никак не реагировали на опасности, которым подвергалась планета. Одно событие заставило их выйти из тени — щелчок Таноса.

Премьера киноленты в России состоится 4 ноября 2021 года.