«Читеры не приветствуются». Activision обратилась к нечестным игрокам в Call of Duty

Создатели Call of Duty опубликовали обращение к читерам в «Твиттере». Его сопроводили фразой «Увидимся завтра». Судя по всему, уже 13 октября авторы шутера расскажут о новом античите или других мерах по борьбе с нечестными игроками.
Activision всегда стремится создать безопасную среду, в которой игроки могут соревноваться на равных условиях. По словам разработчиков, наличие читеров вредит всем: игрокам, разработчикам и фанатам Call of Duty.
Читы уничтожают фан. Никто не любит читеров. Наша цель — доставлять веселье и честный игровой опыт. Нашим разработчикам, нашим фанатам и, самое главное, игрокам в Call of Duty по всему миру. Читеры не приветствуются. К ним нет никакой толерантности. И скоро вы узнаете, что мы имеем в виду.
Activision уже давно упорно борется с читерами, особенно в Call of Duty: Warzone. Разработчики проводят регулярные проверки и отправляют в бан тысячи аккаунтов злоумышленников, а особо упорных блокируют вплоть до железа. Во время первых новостей о Call of Duty: Vanguard авторы уже упоминали работу над новым античитом, который вполне может справиться с ними.
Следующая крупная игра франшизы — Call of Duty: Vanguard — выйдет 5 ноября. Релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Если шутер привлечёт большую аудиторию, то у него может выйти несколько сиквелов.
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