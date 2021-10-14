Энтузиаст сделал самодельную Nintendo Switch — хотел сэкономить, но заплатил больше

Канадец собрал из запчастей с AliExpress самодельную Nintendo Switch. Таким образом энтузиаст под ником sw1tchup42 хотел сэкономить и заодно исправить проблемы оригинальной консоли.

В итоге, правда, своя сборка получилась дороже из-за высокой стоимости доставки и пошлин — канадец потратил примерно на $ 200 больше ожидаемого, в районе $ 485 (35 тысяч рублей).

Автор поделился историей на Reddit. Он давно хотел купить себе Switch, но из-за проблем с джойконами и высокой цены решил подождать. Время шло, ошибки не исправляли, и энтузиаст решился собрать консоль по инструкции. Своё творение он назвал по аналогу монстром Франкенштейна — «Франкесвич».

Sw1tchup42 заказал почти все детали с AliExpress — кроме материнской платы и аккумулятора, которые он заказал у одного из продавцов. Они вышли в $ 180 (14 тысяч рублей), и это продавец ещё сделал скидку.

Не жалею о том, что у меня не получилось сэкономить, потому что я отлично провёл время, собирая консоль сам. Теперь, если что-то выйдет из строя, я починю это самостоятельно.

По словам сборщика, все функции самодельной Switch работают хорошо, хотя с некоторыми деталями пришлось повозиться. Изначально sw1tchup42 купил не тот экран — его пришлось заменить. Больше всего автор гордится тем, что смог сделать джойконы без дрейфа стиков. Вместо турбонаддува сборщик использовал пластиковую эпоксидную замазку, и всё получилось.

Вот так выглядит разобранная Nintendo Switch. Вероятно, энтузиаст столкнулся с подобным

Создание этого проекта потребовало от меня очень много терпения. Я начал заказывать запчасти в конце мая 2020 года и только сейчас закончил делать свою Switch.

Энтузиаст отметил, что заниматься сборкой таких устройств лучше с опытом. До Switch канадец пытался смастерить из множества сломанных телефонов Samsung Galaxy S4 один рабочий. В завершение поклонник Nintendo заверил пользователей в честности AliExpress. Он выбрал эту площадку, потому что цены на ней ниже, чем у конкурентов вроде eBay и Amazon.