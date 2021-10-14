The International 2021: расписание четвёртого дня плей-офф и сетка

Заключительная стадия The International 2021 подходит к завершению. Обе команды из СНГ — Team Spirit и Virtus.pro — всё ещё участвуют в гонке за рекордный призовой фонд, однако уже 15 октября всё может измениться.

В первом матче 15 октября Team Spirit предстоит матч с OG в нижней сетке. И если российская команда выиграет у двукратных чемпионов The International, то затем ей предстоит поединок с Virtus.pro. Может быть и другой расклад: OG переиграет TS, а затем встретится с VP в тот же день. В случае неблагоприятного исхода команда Йохана n0tail Сундштайна станет «убийцей СНГ» на этом TI.

Полное расписание матчей TI10 на 15 октября

9:00 мск. Team Spirit — OG

12:00 мск. T1 — Vici Gaming

15:00 мск. VIrtus.pro — Team Spirit/OG

Актуальная сетка турнира

The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. Лучшие команды мира разыгрывают $ 40 млн. Победитель турнира заберёт $ 18,2 млн.