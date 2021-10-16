The International 2021: расписание финала
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На The International 2021 по Dota 2 остался последний игровой день. Чемпионат покинули почти все участники, за исключением трёх: Team Spirit, Team Secret и PSG.LGD. Российская команда находится в шаге от попадания в гранд-финал ивента — для этого нужно одолеть состав Клемента Puppey Иванова.
Полное расписание матчей TI10 на 17 октября
- (Финал лузеров) 10:00 мск.Team Spirit — Team Secret
- (Гранд-финал) 13:00 мск. PSG.LGD — победитель Team Spirit/Team Secret
Матч Team Spirit — Team Secret пройдёт до двух побед, гранд-финал — до трёх. Российская команда уже гарантировала себе третье место на турнире и призовые в $ 3,6 млн.
Команды, которые остались на турнире
Второй представитель СНГ — Virtus.pro — покинул турнир 15 октября. Команда Виталия Save Мельника не справилась с Team Spirit в нижней сетке.
The International 2021 проходит с 7 по 17 октября в Бухаресте, Румыния. Чемпион турнира получит $ 18,2 млн и поднимет над головой Аегис.
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