На DC FanDome показали сюжетный трейлер игры «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости»

WB Games на DC FanDome 2021 показали свежий трейлер «Отряда самоубийц: убить Лигу справедливости». К сожалению, вновь без геймплея — но, похоже, новый трейлер уже собран на движке игры.

Действие игры разворачивается во вселенной Batman: Arkham от Rocksteady, где злодеям вроде Харли Квинн, Дэдшота, Кинга Шарка и Капитана Бумеранга предстоит отправиться в Метрополис — на него напали инопланетяне, но им, похоже, помогает и Лига справедливости. Видимо, им промыли мозги.

Поклонники игр про Бэтмена наверняка почувствуют ностальгию с первых секунд ролика, когда показывают уже родную лечебницу суперзлодеев.

Да, события «Отряда самоубийц: убить Лигу справедливости» происходят во вселенной Batman: Akrham, тогда как Gotham Knights — нет, там свой мир лишь вдохновлённый событиями после финала Batman: Arkham Knight. Согласны, сложновато.

Разработчики пока не торопятся раскрывать подробности игры, но релиз ожидается уже в 2022 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК — на консолях уходящего поколения выход, в отличие от Gotham Knights, не ожидается. В игре ожидается как кооперативный режим, так и одиночный.