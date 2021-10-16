На DC FanDome показали сюжетный трейлер игры «Отряд самоубийц: убить Лигу справедливости»

WB Games на DC FanDome 2021 показали свежий трейлер «Отряда самоубийц: убить Лигу справедливости». К сожалению, вновь без геймплея — но, похоже, новый трейлер уже собран на движке игры.
Действие игры разворачивается во вселенной Batman: Arkham от Rocksteady, где злодеям вроде Харли Квинн, Дэдшота, Кинга Шарка и Капитана Бумеранга предстоит отправиться в Метрополис — на него напали инопланетяне, но им, похоже, помогает и Лига справедливости. Видимо, им промыли мозги.
Поклонники игр про Бэтмена наверняка почувствуют ностальгию с первых секунд ролика, когда показывают уже родную лечебницу суперзлодеев.
Разработчики пока не торопятся раскрывать подробности игры, но релиз ожидается уже в 2022 году на PlayStation 5, Xbox Series и ПК — на консолях уходящего поколения выход, в отличие от Gotham Knights, не ожидается. В игре ожидается как кооперативный режим, так и одиночный.
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