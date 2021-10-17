Российская команда Team Spirit прошла в гранд-финал The International 2021

Россияне из Team Spirit смогли пройти в гранд-финал The International 2021 по Dota 2. Матч с Team Secret в финале лузеров закончился со счётом 2:1 в пользу российской команды.

Благодаря победе Team Spirit встретится с PSG.LGD в заключительном матче ивента. Победитель получит $ 18,2 млн, а проигравший заберёт $ 5,2 млн.

Это первый случай за восемь лет, когда команда из СНГ прошла в гранд-финал The International. В последний раз это произошло на TI3, когда Natus Vincere сразились с Alliance в заключительном матче, но не смогли победить.

The International 2021 проходит в Бухаресте, Румыния. На протяжении десяти дней лучшие команды мира сражались за призовой фонд в $ 40 млн. До завершения турнира остался всего один матч — он начнётся после шоу-матча, около 16:00 мск.

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