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В Lineage2M позволят перенести свои кланы из Lineage 2

В Lineage2M позволят перенести свои кланы из Lineage 2
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Студия NCSOFT объявила о возможности перенести свои кланы и имя персонажа из Lineage 2 в грядущую Lineage 2M. Как раз сегодня, 22 октября, стартовал процесс миграции — желающие могут подать заявку, чтобы быть готовыми к запуску мобильной MMO во всеоружии.

Игроки, оформившие заявку, смогут перенести название своего клана и имя персонажа в Lineage2M.

Lineage 2M — это наследница культовой MMORPG Lineage 2, которая дебютировала почти 20 лет назад, в 2003 году. При этом в новинку можно играть как на смартфонах, так и на ПК — прогресс остаётся общим благодаря специальному сервису PURPLE.

Желающие уже могут оформить предварительную регистрацию на Lineage 2M, за что NCSOFT и российский партнёр «Иннова» подарят несколько бонусов: 200 000 аден и 2 карты класса высокого качества на 11 использований. После запуска также дадут 1 сундук зарядов души на 500 единиц.

Lineage 2M может похвастаться не только уже стандартами 4К и бесшовным миром, но и первым использование технологий обработки столкновений в сетевой мобильной 3D игре и масштабными сражениями с участием более 10 тысяч игроков благодаря огромному одноканальному серверу.
* Партнёрский материал
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