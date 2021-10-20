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Новую Splinter Cell могут делать с оглядкой на HITMAN

Новую Splinter Cell могут делать с оглядкой на HITMAN
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Недавно стало известно о том, что Ubisoft дала зелёный свет новой игре во франшизе Splinter Cell — и теперь появляются новые детали возможного проекта.

Так, на Е3 2021 некоторым игрокам дали попробовать прототип, в которой прослеживались элементы Splinter Cell. Это была не полноценная игра, а вертикальный срез — небольшая часть потенциального стелс-экшена с идеями перезапуска HITMAN.

Это не значит, что именно эту версию игры одобрило руководство Ubisoft — вполне возможно, что будущая игра в серии не будет иметь ничего общего с прототипом, доступным на Е3.

Но это значит, что компания изучает новые способы возвращения культовой франшизы. И последние части Hitman — образец того, как могут выглядит стелс-экшены в современном мире — с поддержкой после релиза и большими локациями, которые можно просто обновлять под новые события.

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Последняя на сегодня часть Splinter Cell вышла в 2013 году — ей стала Blacklist. Она получила тёплые отзывы поклонников и прессы, но из-за конкуренции и слабой рекламы со стороны Ubisoft продажи оказались невысокими.

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