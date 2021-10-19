Спустя 10 лет Ubisoft дала добро на новую Splinter Cell, утверждают СМИ

Ubisoft наконец-то дала добро на производство полноценной новой части Splinter Cell, о чём рассказала пара источников издания VGC.

Сейчас неизвестно, какая именно команда трудится над проектом, но она не из Монреаля — возможно, занята студия в Торонто, известная по Splinter Cell: Blacklist. Источники издания подчёркивают, что это именно традиционная игра — не для смартфонов или VR-шлемов.

Сейчас игра на раннем этапе производства и есть шансы, что проект анонсируют уже в следующем году.

К сожалению, пока неизвестно, каким проект будет — игрой в открытом мире или более традиционной частью с уровнями-песочницами. Будем надеяться, что Ubisoft попытается всё-таки вернуть именно любимый миллионами Splinter Cell, а не сделать ещё одну игру в открытом мире — их и так уже много.

Последняя на сегодня часть Splinter Cell вышла в 2013 году — ей стала Blacklist. Она получила тёплые отзывы поклонников и прессы, но из-за конкуренции и слабой рекламы со стороны Ubisoft продажи оказались невысокими. Вдобавок стелс-экшен почему-то решили не портировать на PS4 и Xbox One (зато выпустили на Wii U).