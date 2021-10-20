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Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
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Период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. Ввести такую меру президенту РФ предложила вице-премьер Татьяна Голикова — Владимир Путин поддержал решение.

Ряд регионов может применить меру уже с 23 октября, а при необходимости разрешено продлить нерабочие дни и после 7 ноября. В данной ситуации всё зависит от глав регионов. Путин подчеркнул, что заработную плату сохранят всем, а пострадавшие компании получат компенсацию в размере 1 МРОТ (12 130 рублей) на человека.

Решение ввести нерабочие дни было принято в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в России. С каждым днём число больных COVID-19 увеличивается, с этим же числом возрастает и смертность. Только за последние сутки от вируса умерли более 1028 человек.

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