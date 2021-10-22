Стал известен рост главного героя Minecraft. Он выше среднестатистического мужчины

Minecraft можно назвать одной из самых популярных игр в мире, однако Mojang за всё время существования песочницы не спешила делиться подробностями о главном герое Стиве. Наконец появилась крупица информации о росте протагониста — 1,8 метра.
Забавно, что Стив выше среднестатистического мужчины, рост которого составляет 1,75 метра. Некоторые читатели в «Твиттере» пошутили, что герой из пиксельной игры выше них.
По такой аналогии можно представить рост и других существ из Minecraft. Например, зомби и криперы идентичны Стиву, а значит, их рост тоже 1,8 метра. Игроки поразмышляли, что не выжили бы при встрече с крипером, поскольку взрыв от такого монстра точно сметёт всё вокруг в небольшой области.
18 октября Mojang рассказала о будущем Minecraft и Minecraft Dungeons. Она продолжит регулярно обновлять игры.
- 22 октября 2021
-
11:44
-
11:24
-
10:50
-
10:39
-
10:05
-
09:46
-
09:22
-
08:00
-
01:17
- 21 октября 2021
-
22:21
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:26
-
18:35
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:17
-
17:06
-
17:02
-
16:51
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:37
-
14:47
-
14:18
-
14:01
-
13:03
-
12:59
-
11:58
-
11:36
-
11:20