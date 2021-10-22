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Стал известен рост главного героя Minecraft. Он выше среднестатистического мужчины

Стал известен рост главного героя Minecraft. Он выше среднестатистического мужчины
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Minecraft можно назвать одной из самых популярных игр в мире, однако Mojang за всё время существования песочницы не спешила делиться подробностями о главном герое Стиве. Наконец появилась крупица информации о росте протагониста — 1,8 метра.

Забавно, что Стив выше среднестатистического мужчины, рост которого составляет 1,75 метра. Некоторые читатели в «Твиттере» пошутили, что герой из пиксельной игры выше них.

По такой аналогии можно представить рост и других существ из Minecraft. Например, зомби и криперы идентичны Стиву, а значит, их рост тоже 1,8 метра. Игроки поразмышляли, что не выжили бы при встрече с крипером, поскольку взрыв от такого монстра точно сметёт всё вокруг в небольшой области.

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18 октября Mojang рассказала о будущем Minecraft и Minecraft Dungeons. Она продолжит регулярно обновлять игры.

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