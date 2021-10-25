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Жители России хотят запретить сериал «Игра в кальмара»

Жители России хотят запретить сериал «Игра в кальмара»
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ВЦИОМ провёл опрос среди жителей России на тему сериала «Игра в кальмара». Исследование установило, что 47% россиян знают о существовании шоу.

12% респондентов до сих пор не смотрели шоу, но планируют это сделать. Несмотря на осведомлённость многих опрошенных о шоу, 43% даже не хотят смотреть сериал. Молодое поколение считает, что сцены жестокости и насилия никак не влияют на настоящую жизнь, а вот 40% опрошенных противоположного мнения.

Интересно, что 26% респондентов поддерживают идею запретить сериал в России, тогда как 31% жителей на это всё равно.

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«Игра в кальмара» буквально взорвала интернет. По сериалу уже есть игры, мемы и множество артов. 13 октября стало известно, что шоу стало самым популярным на сервисе Netflix.

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