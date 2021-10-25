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Мультиплеер Halo для Xbox 360 ограничат в январе 2022 года

Мультиплеер Halo для Xbox 360 ограничат в январе 2022 года
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343 Industries объявила о том, что отложит ограничение онлайн-функций серии Halo на Xbox 360. Компания планировала отключить сервисы уже в декабре, но приняла решение сделать это в январе 2022 года.

О переносе отключения онлайн-возможностей серии Halo на Xbox 360 разработчики объявили на портале Halo Waypoint.

Ограничения затронут игры:

  • Halo 3
  • Halo 3: ODST
  • Halo 4
  • Halo: Combat Evolved Anniversary
  • Halo: Spartan Assault
  • Halo Wars

Студии 343 Industries заверяет, что владельцы игр по-прежнему смогут их запускать. Однако некоторые онлайн-функции, включая подбор соперников в мультиплеере, будут ограничены или отключены.

343 Industries отметила:

Каждый цикл, который мы посвящаем обслуживание устаревших сервисов Xbox 360 — это время и энергия, которые мы не потратим на будущее серии Halo.

Сегодня 343 Industries показала сюжетную кампанию предстоящей Halo Infinite спустя полтора года после первой демонстрации.

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