Мультиплеер Halo для Xbox 360 ограничат в январе 2022 года
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343 Industries объявила о том, что отложит ограничение онлайн-функций серии Halo на Xbox 360. Компания планировала отключить сервисы уже в декабре, но приняла решение сделать это в январе 2022 года.
О переносе отключения онлайн-возможностей серии Halo на Xbox 360 разработчики объявили на портале Halo Waypoint.
Ограничения затронут игры:
- Halo 3
- Halo 3: ODST
- Halo 4
- Halo: Combat Evolved Anniversary
- Halo: Spartan Assault
- Halo Wars
Студии 343 Industries заверяет, что владельцы игр по-прежнему смогут их запускать. Однако некоторые онлайн-функции, включая подбор соперников в мультиплеере, будут ограничены или отключены.
343 Industries отметила:
Каждый цикл, который мы посвящаем обслуживание устаревших сервисов Xbox 360 — это время и энергия, которые мы не потратим на будущее серии Halo.
Сегодня 343 Industries показала сюжетную кампанию предстоящей Halo Infinite спустя полтора года после первой демонстрации.
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