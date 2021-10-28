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Старт Age of Empires 4 оказался рекордным для жанра в Steam

Старт Age of Empires 4 оказался рекордным для жанра в Steam
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Не прошло и пары часов с релиза, как Age of Empires 4 уже поставила рекорд по пиковому онлайну — сейчас в игре свыше 53 тысяч человек и аудитория продолжает активно расти.

Для жанра стратегий в реальном времени это абсолютный рекорд — таких высоких показателей не было ни у кого на старте продаж. У Company of Heroes 2 благодаря бесплатной раздаче в 2016 году пиковый онлайн скакнул аж до 160 тысяч, но в остальном он особо не уходил за пределы 10 тысяч.

Показатели жанра в Steam выглядят следующим образом:

  1. Age of Empires 4 — 53 402 человека
  2. Command & Conquer Remastered Collection — 42 587 человек
  3. Age of Empires 2 (2019) — 38 725 человек
  4. Age of Empires 2 (2013) — 27 927 человек
  5. They Are Billions — 22 395 человек
  6. Company of Heroes 2 — 20 747 человек (164 688 человек по акции в 2016-м)
  7. Age of Empires 3 (2020) — 20 146 человек
  8. Northgard — 15 592 человека
  9. Warhammer 40,000: Dawn of War II — Retribution — 15 143 человека
  10. Warhammer 40,000: Dawn of War II — Chaos Rising — 8132 человека.

Age of Empires 4 доступна в Steam (2499 рублей) и Xbox Game Pass.

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