Старт Age of Empires 4 оказался рекордным для жанра в Steam
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Не прошло и пары часов с релиза, как Age of Empires 4 уже поставила рекорд по пиковому онлайну — сейчас в игре свыше 53 тысяч человек и аудитория продолжает активно расти.
Для жанра стратегий в реальном времени это абсолютный рекорд — таких высоких показателей не было ни у кого на старте продаж. У Company of Heroes 2 благодаря бесплатной раздаче в 2016 году пиковый онлайн скакнул аж до 160 тысяч, но в остальном он особо не уходил за пределы 10 тысяч.
Показатели жанра в Steam выглядят следующим образом:
- Age of Empires 4 — 53 402 человека
- Command & Conquer Remastered Collection — 42 587 человек
- Age of Empires 2 (2019) — 38 725 человек
- Age of Empires 2 (2013) — 27 927 человек
- They Are Billions — 22 395 человек
- Company of Heroes 2 — 20 747 человек (164 688 человек по акции в 2016-м)
- Age of Empires 3 (2020) — 20 146 человек
- Northgard — 15 592 человека
- Warhammer 40,000: Dawn of War II — Retribution — 15 143 человека
- Warhammer 40,000: Dawn of War II — Chaos Rising — 8132 человека.
Age of Empires 4 доступна в Steam (2499 рублей) и Xbox Game Pass.
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