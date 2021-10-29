Автор Uncharted и Legacy of Kain Эми Хенниг делает игру для Marvel

Marvel Games объявила о партнёрстве с игровой студией Skydance — её возглавляет Эми Хенниг, творческий руководитель трилогии Uncharted и серии Legacy of Kain.
Пока компании не готовы раскрыть хоть какие-то детали проекта, но его описывают как сюжетное приключение с оригинальной историей во вселенной Marvel.
Я не могу представить для нашего дебютного проекта лучшего партнёра, чем Marvel. Вселенная Marvel воплощает в себе экшен, тайны и напряжения, которые я обожаю в приключенческом жанре.
По словам Хенниг, для неё большая честь рассказать уникальный сюжет с «человечностью, комплексностью и юмором», которые делают персонажей Marvel такими любимыми и близкими аудитории.
Последней выпущенной игрой Эми Хенниг стала Uncharted 3: A Drake's Deception. После этого она работала над Uncharted 4: A Thief's End, но покинула проект из-за творческих разногласий. Затем Хенниг работала в Visceral над проектом по «Звёздным войнам», но его отменили вместе с закрытием студии.
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