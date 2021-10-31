Бывший чемпион UFC вышел на церемонию взвешивания с медальоном из «Ведьмака»

29 октября состоялась церемония взвешивания и битва взглядов к турниру по смешанным единоборствам UFC 267. Примечательно, что уже бывший чемпион в полутяжёлом весе Ян Блахович из Польши вышел к зрителям с ведьмачим медальоном на шее.

Поединок Блахович vs Тейшейра состоялся в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ). На бой чемпион в полутяжёлом весе по прозвищу Легендарная польская мощь Ян Блахович выходил уже без медальона из «Ведьмака». В результате бойцу не удалось защитить титул.

В полной мере оценить силу ведьмачего медальона смогла этим летом Виталина Бацарашкина. Российская спортсменка стала двукратной олимпийской чемпионкой в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета на летних Олимпийских играх в Токио. Выступала Виталина прямо с медальоном на шее.