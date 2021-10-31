Моральный выбор и трясущиеся руки: слухи про кампанию Call of Duty: Modern Warfare II

Пользователь «Твиттера» под псевдонимом RalphsValve сделал несколько публикаций с подробностями предстоящей Call of Duty: Modern Warfare II. Информацию частично подтвердило издание VGC, которое раннее рассказывало о подобных деталях со ссылкой на свои источники.

Подробности кампании Call of Duty: Modern Warfare II от RalphsValve

Создатели вдохновляются фильмами «Убийца», «Траффик» и «Старикам тут не место». Кампания расскажет о борьбе с наркокартелями и получится «жёсткой и беспощадной»

Оружие игрока может заклинить, из-за чего придётся передёргивать затвор

У героя будут трястись руки и дрожать голос в экстремальных ситуациях

Проработанная динамика оружия и улучшенное взаимодействие с ним

Реалистичная потеря конечностей в бою в зависимости от калибра пули

Появится система морали по аналогии с системой чести в Red Dead Redemption 2. Принятые решения повлияют на отдельные эпизоды кампании

Умирающие враги будут молить о пощаде, оскорблять героя и даже галлюцинировать.

Фото: RalphsValve

Также в информации RalphsValve упоминается, что спецоперации заменят новым режимом, вдохновлённым игровым тизером Silent Hills от Хидео Кодзимы — P.T. На разработку Call of Duty: Modern Warfare II потратят $ 150 млн.

И да, сиквел якобы назовут Modern Warfare II — с римской двойкой.