Моральный выбор и трясущиеся руки: слухи про кампанию Call of Duty: Modern Warfare II
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Пользователь «Твиттера» под псевдонимом RalphsValve сделал несколько публикаций с подробностями предстоящей Call of Duty: Modern Warfare II. Информацию частично подтвердило издание VGC, которое раннее рассказывало о подобных деталях со ссылкой на свои источники.
Подробности кампании Call of Duty: Modern Warfare II от RalphsValve
- Создатели вдохновляются фильмами «Убийца», «Траффик» и «Старикам тут не место». Кампания расскажет о борьбе с наркокартелями и получится «жёсткой и беспощадной»
- Оружие игрока может заклинить, из-за чего придётся передёргивать затвор
- У героя будут трястись руки и дрожать голос в экстремальных ситуациях
- Проработанная динамика оружия и улучшенное взаимодействие с ним
- Реалистичная потеря конечностей в бою в зависимости от калибра пули
- Появится система морали по аналогии с системой чести в Red Dead Redemption 2. Принятые решения повлияют на отдельные эпизоды кампании
- Умирающие враги будут молить о пощаде, оскорблять героя и даже галлюцинировать.
Фото: RalphsValve
Также в информации RalphsValve упоминается, что спецоперации заменят новым режимом, вдохновлённым игровым тизером Silent Hills от Хидео Кодзимы — P.T. На разработку Call of Duty: Modern Warfare II потратят $ 150 млн.
И да, сиквел якобы назовут Modern Warfare II — с римской двойкой.
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