Yatoro, победителя The International 2021 по Dota 2, по ошибке заблокировали на Twitch

Керри команды Team Spirit по Dota 2 Илья Yatoro Мулярчук в своей группе «ВКонтакте» рассказал о полученной блокировке на платформе Twitch. Игрок начал стримить 23 октября и через неделю получил свой первый бан.

Судя по ответу компании, игрока заблокировали на некоторое время за «распространение вредоносного ПО».

В комментариях пользователи рассказали, что за последнюю неделю на Twitch появились фейковые аккаунты стримера с записями игр Yatoro. На них злоумышленники распространяли ссылки на пиратский контент и фишинговое ПО. Видимо, платформа заблокировала сразу всех, включая оригинальный аккаунт профессионального игрока.

17 октября Илья Yatoro Мулярчук стал чемпионом The International 2021 по Dota 2 в составе Team Spirit. Также керри российской команды был номинирован на титул «Новичок года» по версии Esports Awards 2021.