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Yatoro, победителя The International 2021 по «Дота», по ошибке заблокировали на Twitch

Yatoro, победителя The International 2021 по Dota 2, по ошибке заблокировали на Twitch
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Керри команды Team Spirit по Dota 2 Илья Yatoro Мулярчук в своей группе «ВКонтакте» рассказал о полученной блокировке на платформе Twitch. Игрок начал стримить 23 октября и через неделю получил свой первый бан.

Судя по ответу компании, игрока заблокировали на некоторое время за «распространение вредоносного ПО».

В комментариях пользователи рассказали, что за последнюю неделю на Twitch появились фейковые аккаунты стримера с записями игр Yatoro. На них злоумышленники распространяли ссылки на пиратский контент и фишинговое ПО. Видимо, платформа заблокировала сразу всех, включая оригинальный аккаунт профессионального игрока.

Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International! Мы ждали этого 10 лет. Наша команда Team Spirit выиграла The International!

17 октября Илья Yatoro Мулярчук стал чемпионом The International 2021 по Dota 2 в составе Team Spirit. Также керри российской команды был номинирован на титул «Новичок года» по версии Esports Awards 2021.

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