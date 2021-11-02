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Почти 2% пользователей Steam уже перешли на Windows 11

Почти 2% пользователей Steam уже перешли на Windows 11
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Valve обновила ежемесячную статистику железа пользователей Steam, где дебютировала Windows 11 — до 31 октября её успели установить 1,82% людей. На новую ОС перешли примерно поровну с Windows 7 и Windows 10 — обе потеряли около процента.

Впрочем, безоговорочным лидером остаётся Windows 10 — на ней сидит 89,43% пользователей сервиса. У Windows 7 уже менее четырёх процентов.

  1. Windows 10 — 89,43% (-1,08%)
  2. Windows 7 — 3,89% (-0,92%)
  3. Windows 11 — 1,82% (новинка)
  4. Windows 8.1 — 0,76% (-0,01%).

В остальном изменения минимальные, а самой популярной видеокартой остаётся NVIDIA GeForce GTX 1060 с 7,83%. При этом доля устройства снижается — за месяц она уменьшилась на 0,56%.

Топ-5 видеокарт

  1. GTX 1060 — 7,83% (-0,56%)
  2. GTX 1050 Ti — 5,76% (-0,22%)
  3. GTX 1650 — 5,74% (-0,06%)
  4. RTX 2060 — 5% (-0,4%)
  5. GTX 1050 — 3,28% (0,05%).

Самым популярным VR-шлемом остаётся Oculus Quest 2 (35%), а разрешением — 1080р (66,5%), тогда как 4К-монитор есть только у 2,39% пользователей.

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