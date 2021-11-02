Почти 2% пользователей Steam уже перешли на Windows 11

Valve обновила ежемесячную статистику железа пользователей Steam, где дебютировала Windows 11 — до 31 октября её успели установить 1,82% людей. На новую ОС перешли примерно поровну с Windows 7 и Windows 10 — обе потеряли около процента.

Впрочем, безоговорочным лидером остаётся Windows 10 — на ней сидит 89,43% пользователей сервиса. У Windows 7 уже менее четырёх процентов.

Windows 10 — 89,43% (-1,08%) Windows 7 — 3,89% (-0,92%) Windows 11 — 1,82% (новинка) Windows 8.1 — 0,76% (-0,01%).

В остальном изменения минимальные, а самой популярной видеокартой остаётся NVIDIA GeForce GTX 1060 с 7,83%. При этом доля устройства снижается — за месяц она уменьшилась на 0,56%.

Топ-5 видеокарт

GTX 1060 — 7,83% (-0,56%) GTX 1050 Ti — 5,76% (-0,22%) GTX 1650 — 5,74% (-0,06%) RTX 2060 — 5% (-0,4%) GTX 1050 — 3,28% (0,05%).

Самым популярным VR-шлемом остаётся Oculus Quest 2 (35%), а разрешением — 1080р (66,5%), тогда как 4К-монитор есть только у 2,39% пользователей.