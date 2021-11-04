Создатели Call of Duty показали интро Warzone Pacific и зомби из Vanguard

На официальном канале Call of Duty опубликовали свежее интро Warzone, которая с 3 декабря будет иметь тематическую приписку Pacific.
В видео четыре оперативника в 1984 году проникают в немецкий бункер времён Второй мировой войны. В нём оказывается капитан Бутчер — он рассказывает, что война с нацистами ещё не окончена. В первую очередь их базы расположены на побережье Тихого океана.
Официальный запуск Warzone Pacific состоится 3 декабря. В игру добавят новую карту «Кальдера» и внедрят античит Ricochet. Владельцы Vanguard смогут попробовать новую карту за 24 часа до этого.
Также вышло интро зомби-режима Call of Duty: Vanguard. В нём зомби восстали из мёртвых из-за экспериментов нацистких учёных.
Релиз Call of Duty: Vanguard произойдёт завтра, 5 ноября. Предзагрузка на консолях и ПК уже стартовала. Через месяц, 3 декабря, пройдёт интеграция с Warzone, но и до этого в игре будет новый контент.
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