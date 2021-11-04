«Обитель зла: Раккун-Сити» выйдет в России на неделю раньше

Фильм «Обитель зла: Раккун-Сити» выйдет в кинотеатрах России на неделю раньше запланированного — 25 ноября. Об этом стало известно благодаря странице фильма на сайте «Бюллетень кинопрокатчика».
Таким образом, кино выйдет в России всего на день позже, чем в остальном мире. О причинах переноса картины не сообщается, однако премьеру другого фильма Sony — «Охотники за привидениями: Наследие» — отложили аж на две недели, до 2 декабря.
Создатели экранизации Resident Evil вдохновлялись событиями первых двух игр. В картине появятся культовые персонажи и различные монстры вроде заражённых псов, лизуна и многих других созданий.
Главные роли достались Тому Хопперу (Альберт Вескер), Кае Скоделарио (Клэр Рэдфилд), Ханне Джон-Кэймен (Джилл Валентайн), Эвану Джогиа (Леон Кеннеди) и Робби Амелл (Крис Рэдфилд).
Ранее режиссёр фильма Йоханнес Робертс рассказал, что в случае успеха картины он не прочь снять фильмы по четвёртой, седьмой и восьмой частям Resident Evil.
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