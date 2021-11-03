С Resident Evil 9 хотят заново придумать хорроры

В Capcom пока не придумали, в каком направлении Resident Evil будет двигаться после RE Village. Об этом рассказал творческий руководитель восьмой части Моримаса Сато.
Однако определённый вектор уже намечен — девятая часть должна предстать совершенно иной, эдаким переосмыслением жанра за пределами традиционных клише хоррора.
У жанра есть определённые клише — монстры и сцены. Однако в целом страх — это примитивная реакция на неожиданное событие. Поэтому, как мне кажется, новый вид хоррора или новая Resident Evil появятся только тогда, когда мы переломим эти клише.
Что это окажется в конечном итоге — большой вопрос. В утёкших документах Capcom был план по выпуску игр на ближайшие несколько лет. Он выглядел примерно так:
- Dragon's Dogma 2 — июль-сентябрь 2022 года
- Street Fighter 6 — октябрь-декабрь 2022 года
- Resident Evil Outbreak J — январь-март 2022 года
- Pragmata — январь-март 2022 года
- Resident Evil 4 (ремейк) — январь-март 2023 года
- Resident Evil: Apocalypse — октябрь-декабрь 2023 года
- Monster Hunter 6 (сиквел World?) — июль-сентябрь 2023 года
- Onimusha New Work — январь-март 2023 года
- Resident Evil: Hank — январь-март 2025 года.
Этот список сформировали летом прошлого года, поэтому многие релизы из-за пандемии наверняка могли отложить. Ту же Outbreak J (по слухам, Revelations 3) так и не анонсировали — и она явно не выйдет до конца марта 2022 года. Вдобавок в 2022-м ещё должны выпустить мультиплеер Resident Evil Village — Re:Verse.
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