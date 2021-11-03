С Resident Evil 9 хотят заново придумать хорроры

В Capcom пока не придумали, в каком направлении Resident Evil будет двигаться после RE Village. Об этом рассказал творческий руководитель восьмой части Моримаса Сато.

Однако определённый вектор уже намечен — девятая часть должна предстать совершенно иной, эдаким переосмыслением жанра за пределами традиционных клише хоррора.

У жанра есть определённые клише — монстры и сцены. Однако в целом страх — это примитивная реакция на неожиданное событие. Поэтому, как мне кажется, новый вид хоррора или новая Resident Evil появятся только тогда, когда мы переломим эти клише.

Что это окажется в конечном итоге — большой вопрос. В утёкших документах Capcom был план по выпуску игр на ближайшие несколько лет. Он выглядел примерно так:

Dragon's Dogma 2 — июль-сентябрь 2022 года

— июль-сентябрь 2022 года Street Fighter 6 — октябрь-декабрь 2022 года

— октябрь-декабрь 2022 года Resident Evil Outbreak J — январь-март 2022 года

— январь-март 2022 года Pragmata — январь-март 2022 года

— январь-март 2022 года Resident Evil 4 (ремейк) — январь-март 2023 года

(ремейк) — январь-март 2023 года Resident Evil: Apocalypse — октябрь-декабрь 2023 года

— октябрь-декабрь 2023 года Monster Hunter 6 (сиквел World?) — июль-сентябрь 2023 года

(сиквел World?) — июль-сентябрь 2023 года Onimusha New Work — январь-март 2023 года

— январь-март 2023 года Resident Evil: Hank — январь-март 2025 года.

Этот список сформировали летом прошлого года, поэтому многие релизы из-за пандемии наверняка могли отложить. Ту же Outbreak J (по слухам, Revelations 3) так и не анонсировали — и она явно не выйдет до конца марта 2022 года. Вдобавок в 2022-м ещё должны выпустить мультиплеер Resident Evil Village — Re:Verse.