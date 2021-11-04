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У Forza Horizon 5 самые высокие оценки в этом году — неужели это игра года?

У Forza Horizon 5 самые высокие оценки в этом году — неужели это игра года?
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Сегодня появились обзоры Forza Horizon 5, а cредний балл проекта на Metacritic составил 91 из 100. Таким образом, это самая высокооценённая игра 2021 года.

Metacritic — медиа-агрегатор. Он собирает разные обзоры и вычисляет средний арифметический балл на основе общего количества рецензий.

Список игр с самым высоким средним баллом на Metacritic в 2021 выглядит так:

  • Forza Horizon 5 — 91/100
  • Super Mario 3D World + Bowser's Fury — 89/100
  • Ratchet & Clank: Rift Apart — 88/100
  • Monster Hunter Rise — 88/100
  • It Takes Two — 88/100
  • Hitman 3 — 87/100
  • Wildermyth — 87/100
  • Guilty Gear -Strive- — 87/100
  • Chicory: A Colorful Tale — 87/100
  • ENDER LILIES: Quietus of the Knights — 86/100

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Ранее и у нас вышел обзор Forza Horizon 5. Мы высоко оценили проект, однако отметили, что пятая часть не настолько сильно отличается от четвёртой, как хотелось бы.

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