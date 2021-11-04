У Forza Horizon 5 самые высокие оценки в этом году — неужели это игра года?
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Сегодня появились обзоры Forza Horizon 5, а cредний балл проекта на Metacritic составил 91 из 100. Таким образом, это самая высокооценённая игра 2021 года.
Metacritic — медиа-агрегатор. Он собирает разные обзоры и вычисляет средний арифметический балл на основе общего количества рецензий.
Список игр с самым высоким средним баллом на Metacritic в 2021 выглядит так:
- Forza Horizon 5 — 91/100
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury — 89/100
- Ratchet & Clank: Rift Apart — 88/100
- Monster Hunter Rise — 88/100
- It Takes Two — 88/100
- Hitman 3 — 87/100
- Wildermyth — 87/100
- Guilty Gear -Strive- — 87/100
- Chicory: A Colorful Tale — 87/100
- ENDER LILIES: Quietus of the Knights — 86/100
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Ранее и у нас вышел обзор Forza Horizon 5. Мы высоко оценили проект, однако отметили, что пятая часть не настолько сильно отличается от четвёртой, как хотелось бы.
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